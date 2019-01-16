نيمار يتطلع للفوز بكأس العالم في قطر

عبر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تطلعه للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وقال نيمار في تصريحات لموقع ناديه على هامش معسكره في الدوحة : لقد جئت إلى هنا ثلاث أو أربع مرات من قبل، أنه مكان رائع، أتمنى الفوز بكأس العالم هنا مع البرازيل في 2022.

وتحدث نيمار عن مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث قال : أحب دائمًا المواجهات الكبيرة، مانشستر فريق قوي وهو واحد من أقوى الأندية في العالم.

وتابع نيمار: لقد تأهلنا إلى هذا الدور من مجموعة صعبة، لقد كان هناك فريقين من الطراز العالي ( ليفربول ونابولي)، وايضًا رد ستار كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا.

وأوقعت القرعة باريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر يونايتد، حيث تقام مباراة الذهاب في 12 فبراير المقبل على ملعب"اولد ترافورد"، فيما يستضيف ملعب"حديقة الأمراء" مباراة العودة في 6 مارس المقبل.