محافظ قنا: خطة للمساهمة في خفض معدلات الفقر وتحسين المعيشة

قال محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان إنه جارٍ إعداد خطة متوسطة الأجل لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية تسهم في خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، اليوم الأربعاء، في ورشة العمل الخاصة بوضع خطة استراتيجية للتنمية المتكاملة متوسطة الأجل لثلاث سنوات 2022/2019 في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأضاف الهجان، خلال كلمته، أن برنامج تنمية صعيد مصر هو جزء من خطة الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المنشودة بمحافظات صعيد مصر التي توليها القيادة السياسية أهمية كبرى في المرحلة الحالية، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة لهم.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المتاحة بالمحافظة سواء من قرض البنك الدولي أو الخطة الاستثمارية للمحافظة أو مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أهمية التعاون والتكامل بين جميع مصادر التمويل لتحقيق أقصى استفادة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في رفع مستوى الخدمات والمعيشة.

وأوضح الهجان أنه تم مضاعفة الميزانية الخاصة بالمحافظة لهذا العام لتصل إلى 500 مليون جنيه بزيادة تقدر بـ 100% مقارنة بميزانيات السنوات السابقة، لافتا إلى أن معدلات البطالة تراجعت لتصل هذا العام إلى 9% بدلا من 12% العام الماضي، وذلك بفضل المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.