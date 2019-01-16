تكون قرص جليدي ضخم في نهر ولاية مين الأمريكية، خلال عطلة نهاية الأسبوع في وسط مدينة ويستبروك، ليمثل الظاهرة الثلجية الأكبر على الإطلاق في الولاية.

ونشرت ديلي ميل فيديو للقرص الثلجي خلال تحريك تيار النهر له ببطء، ليسير عكس اتجاه إتجاه عقارب الساعة، بعد أن التقطته تينا راديل، مديرة التسويق والاتصالات في شركة تشغيل طائرات بدون طيار في المدينة، باستخدام طائرة بدون طيار، لأخذ لقطات جوية للظاهرة فوق مسار النهر.



وبشكل عام فإن الأقراص الجليدية تتشكل طبيعيا عندما تقوم التيارات المائية بتجفيفها إلا أن تحولها لقطعة دائرية من الجليد أثار ضجة في المدينة، بعد أن جذب المتفرجين الفضوليين لمشاهدته، خاصة بعد نشر الصور على صفحة فيس بوك الرسمية للمدينة، وتشكله في عطلة نهاية الأسبوع في الولاية، وتوالت التعليقات الطريفة من السكان مثل "يبدو وكأنه دائرة محاصيل متجمدة"، "قد يكون هذا القرص الجليدي من عمل سكان الفضاء"، وكما قال السكان فقد بلغ طول قطره نحو 100 ياردة.

يقول دوغ بيرتلسمان، من السكان لصحيفة بورتلاند برس هيرالد، "يبدو الأمر وكأنه دائرة محاصيل ومن الرائع جدا النظر إليه فنحن لا نشاهد مثل تلك الظاهرة الجليدية في النهر كل يوم"، وقدر بيرتلسمان أن القرص الجليدي يبلغ قطره 100 ياردة تقريباً، مما يجعله واحداً من أكبر الأقراص الجليدية على الإطلاق، معبرا "إن لم يكن الأكبر على الإطلاق".

ووفقا للتقارير المنشورة، فإن أكبر قرص ثلجي تم تسجيله كان عبارة عن دائرة قطرها 160 قدما في نهر بيت في السويد في عام 1987.