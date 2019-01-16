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محافظ أسوان يفتتح معرض «كولكشن» لتخفيف الأعباء المعيشية

أسوان - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 7:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 7:18 م

افتتح محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، معرض ومهرجان "كولكشن" المقام بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة، والذي سيستمر لمدة شهر.

وأضاف المحافظ- في تصريح- أن المعرض المقام للعام الثاني على التوالي يقام بمشاركة الغرفة التجارية بأسوان، والغرف التجارية بدمياط؛ لتوفير الأثاث ومستلزمات الأسرة من السلع الغذائية والأساسية بأسعار المصنع وبجودة عالية وتخفيضات لا مثيل لها في الأسواق المحلية قد تصل إلى 50%.

وأشار إلى أن المحافظة لن تألوا جهدا على إنجاح هذا المعرض، واستمراره لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن أهالي أسوان، كأحد أهم الوسائل لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار.

من جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية بأسوان محمد أبو القاسم أن المعرض يضم 4 أجنحة رئيسية منها جناح خاص بالأثاث الدمياطي يشارك فيه 25 مصنعا.

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