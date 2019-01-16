زيمبابوي تقبض على القس إيفان ماواريرى بعد احتجاجات رفع أسعار المحروقات

ألقت السلطات في زيمبابوي القبض على القس إيفان ماواريرى، وذلك بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا احتجاجا على رفع أسعار المحروقات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت بياتريس متيتوا محامية ماواريرى، لوكالة الأنباء الألمانية: "يزعمون أنه حرض على العنف من خلال تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي".

تجدر الإشارة إلى أن ماواريرى معروف في زيمبابوي وعلى الصعيد الدولي بحملة "ذيس فلاج" (هذا العلم)، التي كانت سعت إلى إصلاحات ديمقراطية خلال حكم الرئيس السابق روبرت موجابي. وتمت تبرئته من اتهامات بالتخريب في عام 2017 .