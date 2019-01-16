الفلبين تسلم بكين مسؤولا حكوميا صينيا سابقا يواجه اتهامات بالفساد

سلمت الفلبين، اليوم الأربعاء، رسميا السلطات الصينية مسؤولا حكوميا سابقا، كانت بكين قد طلبته لاتهامه بالفساد.

وقال مفوض شؤون الهجرة الفلبيني جيمي مورينتي فى مؤتمر صحفى إنه جرى إلقاء القبض على شي هاوجي، 49 عاما، الأحد الماضي في أحد المبانى السكنية بمانيلا عقب أن اختبأ في الفلبين لنحو عشرة أشهر .

وكان المسؤول الصيني السابق حاضرا في المؤتمر الصحفي. ومن المتوقع أن يواجه اتهامات تتعلق باختلاس أموال الدولة والحصول على رشاوى تصل إلى 210 مليون دولار بصفته مديرا عاما لمشروع حكومي.

وقال السفير الصيني في الفلبين تشاو جيانهوا، الذي حضر المؤتمر الصحفي، إن اعتقال المسؤول "يظهر بوضوح عزم الجانبين على تعزيز حملة مكافحة الفساد".

وأوضح مورينتي أنه سوف يتم ترحيل شي على الفور إلى بكين. وأضاف أن السلطات الصينية نسقت مع وزارة الهجرة الفلبينية ووكالة مكافحة الفساد لتعقب شي.

وأشار إلى أن "الفلبين والصين سوف تستمران في تعزيز شراكتهما بشأن تعقب الهاربين الصينيين الذين يختبئون في بلادنا، من بينهم مسؤولون حكوميون سابقون متهمون بارتكاب أعمال فساد".