ماكرون: الاتحاد الأوروبي قدم أقصى ما يمكنه باتفاق «بريكست»

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي قدم أقصى ما يمكنه باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية أمس، دون المزيد من التفاصيل.

وقد صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية أعضائه ضد خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاء التصويت الذي جرى مساء أمس الثلاثاء، ضد اتفاق الخروج بأغلبية 432 صوتًا مقابل 202 صوت.

وعقب ذلك التصويت قالت ماي: "من الواضح أن أعضاء البرلمان لا يدعمون الاتفاقية"، موضحة أنه على الرغم من ذلك فإن الحكومة تحترم إرادة البرلمان.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بأنها قضية تتعلق بالاقتصاد والأمن ومستقبل الأجيال القادمة بالنسبة لبريطانيا.

وقالت تيريزا ماي - في حديثها أمام أعضاء البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء، قبيل التصويت - إن الاتفاقية التي بصدد التصويت عليها تحمي حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة ومواطني المملكة المتحدة المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي، أما بدون هذه الاتفاقية لن يكون من الممكن التوقيع على اتفاق تبادلي لحفظ هذه الحقوق.