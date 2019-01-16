رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطالب «ترامب» بتحديد موعد أخر لخطابه لأسباب أمنية



طلبت الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، من الرئيس دونالد ترامب، تحديد موعد آخر لخطابه عن حالة الاتحاد أو تقديمه كتابه للكونجرس، مشيرة إلى مخاوف أمنية بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

ويتم إلقاء الخطاب، المقرر له يوم 29 يناير الجاري، في غرفة مجلس النواب "الغرفة الأدني في الكونجرس".

أرسلت بيلوسي رسالة إلى ترامب، أشارت فيها إلى أن جهاز الاستخبارات الأمريكي، الوكالة المسؤولة عن تنظيم الحدث، ووزارة الأمن الداخلي لم يتم تمويلهما لمدة 26 يومًا بسبب الإغلاق الحكومي، موضحة أنه لم يكن هناك رد فوري على رسالة بيلوسي من البيت الأبيض.

ويخوض ترامب والديمقراطيون في الكونجرس معركة سياسية، حول مطالبة الرئيس ترامب بتمويل جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

كان الإغلاق بدأ في 22 ديسمبر الماضي، عندما نفد التمويل لحوالي ربع مؤسسات الحكومة الأمريكية، لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشاريع قوانين مالية تلبي طلب ترامب بتخصيص 5.7 مليار دولار لتمويل بناء الجدار.