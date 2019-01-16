بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تراقب التحركات العسكرية في العاصمة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة ومراقبتها عن كثب للتحركات العسكرية الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وحذرت البعثة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، في جنيف، من مغبة خرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 4 و9 ديسمبر الماضي، كما حذرت من الإخلال بأمن العاصمة وتعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وأكدت أنها ستحمل المسؤولية الكاملة لكل من يفتح النار كما أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناء على تطورات الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة.

وذكرت البعثة كافة الأطراف في ليبيا بأن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.