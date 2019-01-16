أمريكا ترغب في أن تدمر روسيا صواريخها التي تمثل انتهاكا للمعاهدة النووية

ذكر دبلوماسي روسي بارز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد من روسيا تدمير إمداداتها من صواريخ "9.إم.729"، في إشارة إلى سلاح تقول الولايات المتحدة إنه ينتهك معاهدة "القوات النووية متوسطة المدى".

ونفت روسيا سابقا اتهامات بأن الصواريخ يمكن أن تنتهك المعاهدة الثنائية، مضيفة أنه لم يتم اختبار السلاح في المدى المحظور وهو يتراوح بين 500 و5500 كيلومتر.

وقال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف للصحفيين في موسكو إن الولايات المتحدة تطلب من روسيا "تدمير هذا الصاروخ ومنصات إطلاقه وجميع المعدات ذات الصلة به".

وتريد الولايات المتحدة الخروج من المعاهدة التي تعود للاتحاد السوفيتي بناء على الاتهام بأن روسيا قد انتهكته بتطوير صواريخ تطلق من الأرض داخل المدى المحظور.

وقال لافروف أمام مؤتمر صحفي تلفزيوني إن انتهاك المعاهدة سيعرض الاستقرار الدولي لمخاطر.

واتهمت روسيا في السابق الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة بنشر نظام دفاع صاروخي لحلف شمال الاطلسي (ناتو) في شرق أوروبا.