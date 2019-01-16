عمدة لندن يقترح إجراء استفتاء شعبي آخر حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

قال عمدة العاصمة البريطانية، لندن، صادق خان، أمس الثلاثاء، في أعقاب تصويت البرلمان البريطاني ضد خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إن حجم الهزيمة التي مُنِيت بها خطة رئيسة الوزراء "غير متوقعة".

وأضاف خان، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الخيار الوحيد الآن هو "إعادة منح السيطرة للشعب البريطاني" من خلال إجراء استفتاء آخر يتضمن خيار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن أغلب أعضاء البرلمان البريطاني قد صوّتوا، مساء أمس الثلاثاء، ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت 432 عضوا ضد الخطة، في حين صوت 202 عضو فقط لصالحها.