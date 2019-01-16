البرلمان البلغاري يوافق على تفاوض الحكومة مع أمريكا لشراء 8 مقاتلات من طراز «إف-16»

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وافق البرلمان البلغاري، اليوم الأربعاء، على خطة الحكومة لبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صفقة شراء 8 مقاتلات جوية من طراز إف-16.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن 130 صوتًا وافق على بدء المفاوضات مقابل 84 صوتًا ضدها بعد جلسة نقاشية مطولة وشرسة.

وأضافت الشبكة أن بلغاريا ستستبدل المقاتلات الروسية القديمة من طراز "ميج-29" بالمقاتلات الأمريكية الجديدة كي تتوافق مع معايير قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال المؤيدون للصفقة إنها خيار استراتيجي للبلاد، فيما عارضها آخرون خوفًا من أن تكون باهظة الثمن.