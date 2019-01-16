الرئيس اللبناني يتابع تحضيرات انعقاد القمة العربية الاقتصادية

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، متابعة للتحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ فعالياتها يوم غد الخميس، على أن يليها اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة والاجتماع العرب يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يصل القادة العرب المشاركون في أعمال القمة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم السبت المقبل، في حين تعقد القمة اجتماعها يوم الاحد في الواجهة البحرية لمدينة بيروت المعروفة بــ"سي سايد ارينا".

على صعيد متصل، استقبل الرئيس اللبناني اليوم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير عزام الاحمد يرافقه السفير الفلسطيني في بيروت اشرف دبور وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" امين سر الفصائل في لبنان فتحي ابو العردات.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية أن الوزير الاحمد نقل الى الرئيس اللبناني رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضمّنها تحياته وتقديره والشعب الفلسطيني للمواقف التي يتخذها الرئيس عون دفاعا عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعن القدس، في كل المناسبات سواء داخل لبنان او خارجه.

وأضاف مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن اعتذاره عن عدم تمكنه من حضور القمة العربية الاقتصادية، التي ستعقد في بيروت، نظرا لوجوده في نيويورك مترئسا مجموعة الـــ77 + الصين، مشيرا إلى أنه كلف رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله ترؤس وفد فلسطين الى القمة.

التتبع