وزير الاقتصاد الألماني: الجميع سيخسرون في حالة الخروج البريطاني غير المنظم

حذر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، من عواقب الخروج البريطاني غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، قائلا -في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني صباح اليوم الأربعاء- "سيخسر الجميع في أوروبا.. وخاصة البريطانيين، في حالة خروجهم بشكل غير منظم من الاتحاد الأوروبي".

وتوقع الوزير الألماني العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل بأن يؤدي مثل هذا الخروج لعواقب وخيمة سواء بالنسبة لمستوى الرخاء أو فرص العمل في بريطانيا "ولكن هذا الخروج لن يمر بلا أثر على الاتحاد الأوروبي".

وفي الوقت ذاته، دعا الوزير لالتزام الهدوء في ألمانيا وأوروبا حيال قضية الخروج وقال: "أعتقد أن علينا أن نمنح البريطانيين فرصة لتوضيح موقفهم، فليست هناك من وجهة نظري أغلبية داخل البرلمان البريطاني تؤيد الخروج غير المنظم".

وأوضح ألتماير أنه "لا يمكن إعادة التفاوض بشكل أساسي بشأن الصفقة التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "ولكن إذا اقترحت الحكومة البريطانية شيئا جديدا فلابد من مناقشته داخل الاتحاد الأوروبي، ومعرفة ما يعنيه ذلك لنا".

وصوت البرلمان البريطاني، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة ضد اتفاقية الخروج التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، وفي حالة عدم توصل الطرفين لاتفاق حتى ذلك الحين فمن الممكن أن يحدث الخروج بدون اتفاقية، وهو ما يهدد بحدوث عواقب فوضوية بالنسبة للاقتصاد والكثير من قطاعات الحياة الأخرى.