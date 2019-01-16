محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير بولندا بمصر سبل التعاون المشترك

بحث محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأربعاء، مع ميهاو رافو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، العلاقات بين البلدين، والتعاون المشترك في عدد من المجالات وعلى رأسها المجال السياحي.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، المقومات السياحية لمدن جنوب سيناء وبخاصة مدينة شرم الشيخ، والتطوير الدائم الذي تقوم به المحافظة في البنية الأساسية والمطارات، وكافة المنتجعات السياحية والمزارات والمواقع الأثرية.

من جانبه.. أعرب السفير البولندي عن سعادته بتلك الزيارة، مبديا انبهاره بجمال مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان وهو ما لمسه خلال الزيارة، وأنه سينقل الصورة للمسئولين في بلاده ويدعوهم لزيارة شرم الشيخ والمدن الأخرى.