الإمارات تقدم مساعدات عاجلة للاجئين السوريين في لبنان بقيمة 5 ملايين دولار

أعلنت الإمارات، اليوم الاربعاء، تقديم مساعدات عاجلة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان بقيمة 4. 18 مليون درهم ( 5 ملايين دولار).

وقالت مؤسسة خليفة الإنسانية بأبوظبي إن القرار يأتي "امتدادا للدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لمساعدة اللاجئين السوريين في المحافظات اللبنانية كافة وللتخفيف عن الأشقاء في لبنان ومساعدتهم في الحد من معاناة النازحين السوريين خصوصا خلال فصل الشتاء والبرد ودعم الأسر السورية النازحة الأكثر فقرا والمنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية".

وأضافت المؤسسة في بيان: "يأتي هذا التحرك لمساعدة المتضررين من العواصف المتتالية التي أغرقت مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام وأتلفت الفرش والمواد الغذائية وكل ما يمتلكونه، وزادت من بؤس سكانها، الذين يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية والبرد القارس".