أستراليا تشتبه في تهريب مخدرات إليها من ماليزيا عن طريق طاقم جوي

ذكرت الشرطة الاسترالية اليوم الأربعاء، أنها تشتبه في أن طاقما جويا بشركة طيران دولية، يساعد عصابة تهريب في إدخال مخدرات من ماليزيا إلى أستراليا.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم القبض على ثمانية أشخاص في ملبورن خلال الأسبوعين الماضيين في إطار عملية للشرطة تستهدف عصابة إجرامية متورطة في تهريب ما تفوق قيمته 20 مليون دولار أسترالي (4ر14 مليون دولار أمريكي) من الهيروين والميثامفيتامين.

وأضافت الشرطة: "سيفترض المحققون أن العصابة كانت تنقل المخدرات إلى البلاد من ماليزيا عن طريق طاقم جوي بشركة طيران دولية".

وتم القبض على أربع نساء وأربعة رجال في ملبورن، وجرى توجيه تهمة تهريب المخدرات إليهم. وتم حبس ستة منهم احتياطيا ليمثلوا أمام المحكمة في مايو المقبل، بينما تم إطلاق سراح اثنين منهم بكفالة.

ولم يتضح من بيان الشرطة ما إذا كان أي من هؤلاء المتهمين يعملون ضمن طاقم طيران في أي شركة خطوط جوية.

كما لم تكشف الشرطة عن شركة الطيران التي تقصدها.