صحيفة روسية: من غير المحتمل إجراء استفتاء ثان في بريطانيا على «البريكست»

علقت صحيفة كوميرسانت الروسية على رفض البرلمان البريطاني اتفاقية الخروج التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، قائلة اليوم الأربعاء: "لم يعد واضحا بعد هذا الفشل كيف ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ولكن الواضح هو أنه: من غير المحتمل أن يجرى استفتاء ثان، وهو الاستفتاء الذي أصر عليه الكثير من أعضاء البرلمان البريطاني".

وبررت الصحيفة هذا الاحتمال بأن الإعداد لمثل هذا الاستفتاء يستغرق 6 أشهر "وفقا لحسابات لجان الانتخابات المحلية، في حين أن موعد خروج بريطانيا سيكون في غضون شهرين ونصف الشهر، حيث سيتم الخروج في 29 مارس المقبل".

وأضافت الصحيفة: "وفي الوقت ذاته فإن هناك خيار الانتخابات البرلمانية المبكرة من خلال التصويت بسحب الثقة من حكومة تيريزا ماي، والخروج بذلك من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية".

يشار إلى أن البرلمان البريطاني صوت مساء أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة ضد اتفاقية الخروج التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، وفي حالة عدم توصل الطرفين لاتفاق حتى ذلك الحين فمن الممكن أن يحدث الخروج بدون اتفاقية، وهو ما يهدد بحدوث عواقب فوضوية بالنسبة للاقتصاد والكثير من قطاعات الحياة الأخرى.