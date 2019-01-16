كلية طب الأسنان بجامعة المنيا تنظم يوما علميا للتعليم المستمر

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، يومًا علميًا للتعليم المستمر، برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، والدكتور ياسر فتحي عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالمنعم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للاستعاضة الصناعية والعلاج التحفظي؛ وذلك لمناقشة كل ما هو جديد في أمراض الفم واللثة والعلاجات القديمة والحديثة لهما.

حاضر بفعاليات اليوم العلمي الدكتور خالد صديق عميد كلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتورة كاريمان سيد وكيل كلية طب الأسنان جامعة سيناء، وذلك بحضور أطباء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشار الدكتور ياسر فتحي إلى أن تنظيم اليوم يهدف إلى الرقي بمستوى الطبيب وخريج طب الأسنان بجامعة المنيا أو بالجامعات الأخرى، مؤكدًا أن كلية طب الأسنان تدعم وتتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات العلمية لضمها أساتذة متخصصين لهم نشر محلي ودولي في تخصصات طب الأسنان، ليستطيع أن يستفيد بخبراتهم وبعلمهم أطباء وخريجي الكلية، مضيفًا "نسعى إلى التعليم المستمر من خلال عقد العديد من المؤتمرات والفعاليات التي تُسهم في التعليم والتدريب العلمي والعملي لأطباء الكلية، للوصول إلى الرقي في تخصصات طب الأسنان، وتقديم خدمة علاجية مميزة في هذا التخصص".