ضبط مطبعتين بالقاهرة تزوران ملصقات منتجات غذائية شهيرة

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تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة من صاحب مطبعة فى المرج، يقلد المطبوعات والمؤلفات وبعض المنتجات ملكه بدون تصريح.

وعثرت أجهزة الأمن بداخلها على كمية كبيرة من المطبوعات المختلفة تحمل أسماء "أجنبية ، عربية" بالإضافة إلى زنكتين يتم إستخدامهما فى طباعة ملصقات عبوات المواد الغذائية.

بمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تمكنت الإدارة من ضبط عامل، لتقليده العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة عمله وبتفتيش المطبعة عمله عُثر بداخلها على كمية كبيرة من المطبوعات والملصقات الخاصة بعبوات المواد الغذائية ، بمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة .