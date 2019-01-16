موناكو يتعادل مع نيس بالدوري الفرنسي

أهدر موناكو نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط بالدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب تعادله المخيب 1 / 1 مع ضيفه نيس اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز نيم على نانت 1 / صفر، وجانجون على ضيفه رين 2 / 1، فيما تعادل تولوز مع ضيفه ليون 2 / 2.

وظل موناكو في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 15 نقطة بفارق نقطة أمام جانجون متذيل الترتيب، علما بأنه يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الأمان.

في المقابل، رفع نيس، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، إلى 30 نقطة في المركز السادس.

وبادر آلان ساينت ماكسيمين بالتسجيل لنيس في الدقيقة 30، لكن بينوا بادياشيلي أحرز هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 50.

ولعب نيس بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الحسن ساخو، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورغم النقص العددي، أهدر نيس فرصة الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أضاع ماكسيمين ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 77، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وعجز ليون عن العودة لنغمة الانتصارات التي غابت عنه للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل 2 / 2 مع مضيفه تولوز.

وأخفق ليون في الاقتراب من المركز الثاني، بعدما أصبح في جعبته 34 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف ليل (الوصيف)، في حين رفع تولوز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم جيمي دورماز لمصلحة تولوز في الدقيقة 12، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وأعاد موسى ديمبلي الإثارة إلى المباراة من جديد، بعدما سجل هدف تقليص الفارق لليون في الدقيقة 75، قبل أن يحرز نبيل فقير الهدف الثاني في الدقيقة 87، ليمنح ليون تعادله الثالث على التوالي في المسابقة.