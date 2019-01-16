تلقى قسم شرطة الجمرك غرب الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، إخطارًا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء من منزل قديم مكون من طابقين بشارع أبطال الرياضة المتفرع من شارع الكيال، وتم إخراج ساكنيه عقب احتجازهم بداخله لقرابة الساعة، دون وجود إصابات.

ووفقًا لمصدر أمني للشروق، انتقل إلى موقع المنزل قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية بقيادة العميد جمال يس، وسيارات تابعة لمرفق الإسعاف، ووحدة التدخل السريع التابعة لحي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان.

وكشفت المعاينة الأولية للمنزل الذي تقطنه أسرة واحدة، أنه صادر له قرار هدم من الحي حتى سطح الأرض، دون أن ينفذ لرفض السكان، لعدم توافر سكن بديل لهم، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية، تتعرض لموجة من الطقس السيئ؛ حيث الأمطار الغزيرة والعواصف ذات الرياح الجنوبية الغربية، المصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة، لليوم الرابع على التوالي ضمن أنواء «الفيضة الكبرى».