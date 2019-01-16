مرشح ترامب لوزارة العدل: روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل وليام بار، أمس الثلاثاء، إنه يعتقد أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الأمريكية معربا عن اعتقاده أن البلاد بحاجة إلى "حل موثوق به" لهذه القضية.

وأضاف بار: "أعتقد أنه من مصلحة الجميع، الرئيس والكونجرس والأكثر أهمية، الشعب الأمريكي، أن يتم حسم هذا الأمر من خلال السماح للمحقق الخاص بإكمال عمله".

ويجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في التلاعب الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وكان وزير العدل السابق جيف سيشنز قد أقيل العام الماضي بعدما نأى بنفسه عن التحقيق.

وأدلى بار بهذه التصريحات في جلسة تأكيد تعيينه أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وذكر بار أنه إذا تأكد تعيينه، فلن يسمح بتدخل الاعتبارات السياسية أو المصالح الشخصية أو أي شيء آخر في التحقيق.

وقال إنه يكّن لمولر "أعظم احترام"، واصفا إياه بالصديق الحميم الذي يعرفه منذ 30 عاما.

وذكر بار أنه إذا أصبح وزيرا للعدل، كما هو متوقع، فإن هدفه سيكون "تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات إلى الكونجرس والشعب". لكنه قال إنه قد تكون هناك أجزاء من التقرير الخاص بالتحقيق لا يمكن قانونيا تقديمها للكونجرس والشعب.

وقال بار أيضا إنه قد يسمح لمولر باستدعاء ترامب أمام المحكمة "إذا كان هناك أساس مبني على الحقائق للقيام بذلك".

وردا على سؤال حول روسيا بالتحديد، قال بار إنه يعتبرها "منافسا قويا لبلدنا"، مشيرا إلى أن أهداف السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تتعارض عادة بصورة مباشرة مع أهدافنا". لكنه أضاف أن الصين هي المنافس الرئيسي للولايات المتحدة.