جيرون يطيح بأتلتيكو مدريد من دور الـ16 بكأس الملك

فجر جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه أتلتيكو مدريد مبكرا من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب تعادله 3 / 3 مع فريق العاصمة الإسبانية اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

كان لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب جيرونا في الأسبوع الماضي انتهى بالتعادل 1 / 1، ليظفر جيرونا ببطاقة الصعود لدور الثمانية، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والذي يتم الاحتكام إليه في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة.

افتتح نيكولا كالينيتش التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 12، لكن فاليري فيرنانديز إيسترادا أدرك التعادل لجيرونا في الدقيقة 37.

وأحرز المهاجم الأوروجواياني المخضرم كريستيان سواني الهدف الثاني لجيرونا في الدقيقة 59، فيما أدرك أنخيل كوريا التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 66.

وأعاد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أتلتيكو إلى المقدمة، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، بعدما أحرز سيدو دومبيا هدف التعادل لجيرونا في الدقيقة 88، ليقود فريقه نحو التأهل للدور المقبل.