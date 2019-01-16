طلاب الأول الثانوي: امتحان الجغرافيا مطابق لما تم تسريبه بالأمس

أدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الجغرافيا ضمن الامتحانات التجريبية التي يؤديها الطلاب في إطار الثانوية العامة الجديدة التراكمية.

وقال الطلاب أن الامتحان جاء مطابقا لما تم تسريبه من عصر الأمس الثلاثاء، وإنهم قاموا بحل الأسئلة منذ الأمس وكتابتها في الكتاب المدرسي، والقيام بالاجابة في الامتحان.

قال طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة أن الامتحان سهل والأسئلة مباشرة وقاموا بالاجابة عليها من خلال الاطلاع علي الكتاب المدرسي، وأكدت طالبات المدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب إنهم قاموا بحل أسئلة الامتحان بالأمس بعد تسريبه علي الفيس بوك وبالتالي لم يجدوا أي صعوبة في الاجابة عليه في لجنة الامتحان.