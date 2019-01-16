يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد للوجه البحرى والقاهرة، ويستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة على سيناء ومدن القناة، وتنشط على البحرين مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط عالية، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 5ر3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 09 15

شبين الكوم 08 15

طنطا 08 15

دمنهور 08 15

الإسكندرية 08 15

بلطيم 09 18

مطروح 08 14

السلوم 05 14

سيوة 07 15

بورسعيد 10 15

دميا 10 15

الزقازيق 07 16

الاسماعلية 07 15

السويس 08 16

العريش 07 16

رفح 06 16

رأس سدر 10 18

نخل 01 15

نويبع 13 18

طابا 07 16

كاترين -01 10

الطور 07 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 09 20

مرسى علم 11 19

الفيوم 07 16

بنى سويف 07 16

المنيا 07 17

أسيوط 06 17

سوهاج 07 18

قنا 07 17

الأقصر 08 19

أسوان 08 20

أبوسمبل 08 19

الوادى الجديد 02 19

شلاتين 14 23

ابو رماد 14 23

راس حدربة 15 21

حلايب 16 20