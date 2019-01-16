وفاة أكثر من 400 شخص في الكونغو الديمقراطية جراء تفشي الإيبولا

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس الايبولا تجاوز 400 حالة حتى الآن، ويعد عاشر وباء في البلاد ولاسيما في شرق وشمال شرق البلاد .

وذكرت وزارة الصحة الكونغولية - في بيان نقله راديو (أفريقيا 1) اليوم الأربعاء - أنه منذ بداية الوباء، بلغ العدد التراكمي للحالات 658 حالة بينها 609 حالات مؤكدة و49 أخرى يحتمل إصابتها به، موضحة أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 402 حالة في مقاطعتين (كيفو الشمالية وإيتوري).

وأوضحت أنه تم تسجيل 237 حالة شفاء في حين وجود 200 حالة مشتبه بها قيد التحاليل، حيث إن هناك تطورًا إيجابيًا للوباء في منطقة (بيني)، مشيرة إلى أنه منذ بداية حملة التطعيمات في أغسطس الماضي، تم تطعيم 40 ألفا 460 شخصا بينهم 19ألفا و 952 شخصا في هذه المنطقة.

يذكر أن الكونغو الديمقراطية واجهت تفشي فيروس (الإيبولا) العاشر منذ ظهوره لأول مرة في مقاطعة (إكواتور) بالمنطقة الشمالية الغربية عام 1976.