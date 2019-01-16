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عاجل.. تيريزا ماي تفوز بثقة مجلس العموم البريطاني

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 9:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 9:57 م

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بثقة مجلس العموم البريطاني، في التصويت على حجب الثقة من حكومتها، المقترح من قبل زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «صدى البلد»، في خبر عاجل منذ قليل.


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