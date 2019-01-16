فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بثقة مجلس العموم البريطاني، في التصويت على حجب الثقة من حكومتها، المقترح من قبل زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «صدى البلد»، في خبر عاجل منذ قليل.