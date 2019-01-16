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مثالي وبسعر جيدمبالغ في سعرهلا أتوقع نجاحه
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فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بثقة مجلس العموم البريطاني، في التصويت على حجب الثقة من حكومتها، المقترح من قبل زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «صدى البلد»، في خبر عاجل منذ قليل.