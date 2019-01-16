أشرف صبحي يدرس تعديلات فورية في مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية

في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة نحو الارتقاء بمنظومة العمل في قطاعي الشباب والرياضة، وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب في جميع المحافظات بشكل يواكب تحقيق رؤية الوزارة واستراتيجيتها.

في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة نحو الارتقاء بمنظومة العمل في قطاعي الشباب والرياضة، وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب في جميع المحافظات بشكل يواكب تحقيق رؤية الوزارة واستراتيجيتها.

في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة نحو الارتقاء بمنظومة العمل في قطاعي الشباب والرياضة، وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب في جميع المحافظات بشكل يواكب تحقيق رؤية الوزارة واستراتيجيتها.