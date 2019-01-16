السكة الحديد: غرف طوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، استعداد الهيئة للتعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مواقع الهيئة من خلال فرق الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رسلان -في بيان صادر مساء اليوم - أن فرق الطوارئ تقوم بتلقي أي شكاوى من مسئولي التشغيل بالمحطات في نطاق كل منطقة على مدار 24 ساعة، مؤكداً حرص الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب.

وأكد رئيس الهيئة أنه يوجد غرفة طوارئ رئيسية في القاهرة، إلى جانب عدد ٩ غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة في الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق، مضيفا أن الهيئة على اتصال دائم بهيئة الأرصاد الجوية للتعرف على حالة الطقس للاستعداد لمواجهة أي أخطار ناجمة عن التغيرات الجوية لاسيما في الخطوط الصحراوية والمفتوحة.

وأشار رسلان إلى نشر فرق للصيانة وفرق للطوارئ في المحطات الرئيسية والأماكن المفتوحة لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة هطول الأمطار.

ولفت إلى أهمية الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها عند حدوث زوابع أو شبورة أو سرعة في الرياح، حيث يتم الاتصال بفرق الطوارئ التي تعطي العاملين بطوائف التشغيل وسائقي القطارات الإرشادات وإجراءات السلامة التي يجب عليهم اتباعها في هذه الحالات.