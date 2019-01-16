قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يعتبر حاليًا في مرحلة إعادة تقييم شامل، متابعًا أن المجتمع لا يتناول بالنقاش سوى المواد المتعلقة بفض النزاع بعد الانفصال بين الزوجين، مثل النفقة والرؤية ومراتب الحضانة.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك أكثر من جهة تعمل على تقديم مقترحات للقانون في البرلمان إلى جانب مقترحات النواب، مثل الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل.

وعقب أن كل هذه المقترحات لا تقتصر فقط على المواد المتعلقة بفض النزاع بعد الانفصال، وإنما تتناول كذلك كافة مراحل الزواج، ومن ضمنها مرحلة ما قبل الزواج، والتي تستهدف ضمان حد أدنى من العناصر لإنجاح العلاقة الزوجية.

وأشار في هذا السياق، إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، عن وصول نسبة الطلاق إلى 44%، وكذلك تربية 15 مليون طفل خارج الأسرة نتيجة طلاق الأبوين.

واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإعداد دورات تدريبة لتأهيل المقبلين على الزواج، مستطردًا: «وبناء على ذلك بدأت وزيرة التضامن الاجتماعي مع فريق عمل على تحديد مكونات برنامج تدريبي برعاية الحكومة».

وذكر أن مجلس النواب لا يزال يناقش الكيفية التي يمكن أن يتناول بها قانون الأحوال الشخصية مسألة تدريب المقبلين على الزواج، حتى يتم تنفيذه بالفعل.