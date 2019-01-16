الحزب الحاكم بالسودان يؤكد انحسار الأزمات واختفائها في زمن وجيز

أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، انحسار الأزمات إلى حد كبير، وأنها ستختفي في زمن وجيز، وعلى ضرورة استمرار الحوار مع كل الجهات المعنية والحريصة على سلامة وأمن المواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للقطاع السياسي للحزب برئاسة عبد الرحمن الخضر، أمس الثلاثاء، في المركز العام بالخرطوم.

وتم خلال الاجتماع استعراض الظروف الراهنة والمعالجات العملية والموضوعية الجارية لتجاوز الإشكالات الناجمة عن أزمات الوقود والخبز.

وجدد الحزب التأكيد على ضرورة استمرار الحوار مع كل الجهات المعنية والحريصة على سلامة وأمن المواطن، وفتح أبواب الحوار حول القضايا الاقتصادية والسياسية والعمل المشترك مع الأحزاب الشريكة في الحكومة، والاستعداد عبر خارطة الطريق للانتخابات بعد تكوين المفوضية التي اقترحتها الأحزاب واعتمدها البرلمان.

وشدد الحزب على أهمية ضبط الإجراءات الإدارية، معربا عن ترحيبه باستئناف الدراسة في المراحل المختلفة وعودة الأحوال إلى طبيعتها.

وأشاد الحزب بمواقف الشعب السوداني الذي عمل بكل حكمة من أجل الاستقرار والبعد عن الأعمال التي تضر بالمواطن والوطن.