رئيس كينيا: تم «تحييد» جميع منفذي هجوم نيروبي

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مثالي وبسعر جيدمبالغ في سعرهلا أتوقع نجاحه
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قال رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، اليوم الأربعاء، إن جميع الإرهابيين المتورطين في الهجوم القاتل الذي استهدف فندقا راقيا في العاصمة نيروبي قد تم "تحييدهم".