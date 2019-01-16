لوفتهانزا تقترح الإبقاء على تشغيل مطار تيجل في برلين مدة أطول

اقترح رئيس مجلس إدارة شركة لوفتهانزا إعادة النظر في الإبقاء على تشغيل مطار تيجل في برلين.



وبرر كارستن شبور اقتراحه بتزايد حركة الطيران، ووجود شكوك بشأن إمكانية استيعاب مطار العاصمة الجديد في منطقة شونيفلد المقرر افتتاحه في أكتوبر 2020، هذه الحركة.



وفي الوقت ذاته تحدث شبور عن "أحوال لا يمكن تحملها" في مطار تيجل وقال: "ولن نكل أو نمل حتى يتحسن الوضع هناك"، وفقا لما نقلته لوفتهانزا عن شبور خلال فعالية للشركة مساء أمس الثلاثاء في برلين.



وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة استمرار تشغيل مطار تيجل فترة أطول من المخطط له وقال إن التزايد في حركة الطيران سيستمر، ولا يمكن اليوم معرفة ما إذا كان المطار الجديد قادرا على استيعاب هذه الحركة.