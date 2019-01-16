موريتانيا توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال

وقع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط، مع المدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي السيد عاليو ميكا، على اتفاقية مشروع الدعم الفني لمناخ الأعمال وريادة الأعمال في موريتانيا.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الاتفاق، الذي يبلغ 52 مليون أوقية موريتاني، يهدف للمساهمة في دعم جهود الحكومة الموريتانية في استراتيجيات ترقية القطاع الخاص ومناخ الأعمال والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأكد الوزير الموريتاني أن هذا الدعم سيساهم في إرساء إصلاحات كبرى تهدف إلى تحسين العدالة التجارية وحقوق الملكية وتحديث السجل التجاري وتطوير طرق تجارية بديلة.

وأوضح أن بلاده سجلت تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، حيث حقق معدل النمو الاقتصادي زيادة سنوية بنسبة ثلاثة فاصل خمسة في المائة عام 2018 وتوقع ارتفاع النمو إلى أربعة فاصل خمسة هذا العام.

وبدوره، أوضح المدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية أن موريتانيا حسنت بطريقة معتبرة ترتيبها في تقرير مناخ الأعمال الذي ينشره البنك الدولي سنويا حيث حصدت ثمانية وعشرين رتبة خلال أربع سنوات، مؤكدا وقوف مؤسسة التمويل الدولية إلى مواكبة الحكومة الموريتانية في استراتيجيات ترقية القطاع الخاص.