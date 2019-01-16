مسؤول أوروبي بارز: الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاق تغيير اسم مقدونيا



قال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون المالية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه مع رئيس وزراء اليونان، أليكسيس تسيبراس، إن الاتفاق مع مقدونيا بشأن إضافة كلمة "الشمالية" إلى اسمها لتمييزه عن إقليم يوناني يحمل نفس الاسم، يحظى بدعم كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه مفيد لليونان، بحسب ما ورد بموقع " إيكاثيمريني" الإليكتروني.

ومن المقرر أن يواجه تسيبراس تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان اليوم، وذلك على خلفية سخط نواب على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جمهورية مقدونيا الشمالية.

وسوف يتبع المناقشة التي استمرت يومين، إجراء تصويت نحو منتصف الليل، ومن المرجح أن ينجو منه رئيس الوزراء.

كان وزير الدفاع بانوس كامينوس، وزعيم حزب اليونانيين المستقلين، تقدم باستقالته من الحكومة، الأحد الماضي؛ احتجاجًا على اتفاق مقدونيا، قائلاً إنه لا يجب السماح لأي دولة بالإبقاء على اسم" مقدونيا" ضمن اسمها.

ويشغل حزب سيريزا، الذي ينتمي له تسيبراس 145 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، ويبدو أنه يحظى بالدعم الكافي من أطراف أخرى للحصول على ما لايقل عن 151 صوتًا للنجاة من التصويت بحجب الثقة.

وذكر تسيبراس، أنه في حال النجاة من التصويت، سوف يضع التصديق على الاتفاق مع سكوبي على جدول الأعمال، متابعًا في حال خسارته التصويت، إنه يعتزم الاستمرار في قيادة حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات في موعدها في أكتوبر المقبل.