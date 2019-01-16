الحريري يعرب عن أسفه لغياب وفد ليبيا عن منتدى عربي يعقد في لبنان

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، عن الأسف الشديد لغياب الوفد الليبي عن اجتماع المنتدى الخاص العربي الذي يناقش المحاور الأساسية للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المزمع عقدها في بيروت يوم الأحد المقبل.

وقال الحريري، في كلمة ألقاها في منتدى القطاع الخاص العربي، الذي انعقد اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الغرف العربية ببيروت: "كم يسرني أن أرى بين الحضور العديد من الأخوة الأعزاء على قلبي وعلى قلب كل لبنان، لبنان الذي سيبقى ينبض من خلال محبيه، وما أكثرهم بيننا اليوم".

وأضاف: "هذه مناسبة لأعبر عن الأسف الشديد لغياب الوفد الليبي عن هذا الاجتماع، ولأؤكد أن العلاقة بين الأشقاء، لا بد أن تعلو فوق أي إساءات".

وأضاف أن "أهمية هذا المنتدى تكمن في كونه سيناقش المحاور الأساسية للقمة التي ستنعقد هذا الأحد، كما أن التوصيات التي ستنتج عنه سيتم رفعها مباشرة إلى مؤتمر القمة".

وأمل الحريري أن "تكون قمة ناجحة، تحاكي تطلعات شعوبنا في المرحلة المقبلة، خصوصا وأنها القمة التنموية العربية الأولى التي تنعقد بعد اطلاق الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في العام 2015".

وتمنى الحريري أن "ينتج عن هذه القمة توصيات عملية تفعل التعاون وترفع مستوى المعيشة للمواطن العربي في كافة دولنا".

وقال "يجب علينا إزالة كل الحدود التي هي ليست حدودا فعلية بين دولنا العربية، ليتمكن المواطن العربي من العمل والتحرك في مختلف المجالات الصناعية والتجارية بين كل الدول العربية".

وتابع: "لقد تكلمنا كثيرا عن هذا الموضوع وقد آن الأوان لتطبيقه عمليا، فكفانا اطلاق نظريات، علينا ان نبدأ بالعمل الفعلي، هناك كثير من الدول بدأت تدرك أن العالم العربي هو كنز ويجب علينا أن نستثمر فيه ونظهره ونبرهن للجميع ما يمكن للعالم العربي أن يقوم به تجاريا واقتصاديا".

يذكر أن لبنان يستضيف القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الرابعة يوم الأحد المقبل، ويغيب الوفد الليبي عن القمة بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية مقاطعتها القمة، على خلفية إقدام مجموعات من الشبان من مناصري "حركة أمل" على نزع الأعلام الليبية المرفوعة على الطريق المؤدية إلى مكان انعقاد القمة العربية، وقاموا باستبدالها بأعلام "حركة أمل ".