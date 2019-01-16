يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، نظيره الألمانيى هايكو ماس، في موسكو، بعد غد /الجمعة/؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا وأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الألماني أعلن - في وقت سابق - اعتزامه مناقشة معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية داخل روسيا.

وكان آخر لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والألماني قد عقد في مدينة "ميلانو" الإيطالية خلال ديسمبر الماضي، على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.