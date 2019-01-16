رئيس الاتحاد النيجيري : نهدف لتقليص الفارق مع مصر في أمم إفريقيا

عبر أمجو ميلفين بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، عن رغبته الشديدة في عودة لقب كأس الأمم الإفريقية إلى بلاده مجددًا، وذلك حينما تقام النسخة الــ32 في مصر الصيف المقبل.

وقال بينيك في تصريحات نقلتها صحيفة"ذيس داي" النيجرية: هناك العديد من البطولات التي ننافس فيها هذا العام، لكن الهدف الأكبر هو كأس الأمم الإفريقية في مصر، نريد الفوز بهذه البطولة بشدة.

وأضاف : لقد فزنا بهذه البطولة ثلاث مرات قبل ذلك، ونريد تحقيق اللقب الرابع، من أجل تقليص الفارق مع مصر والكاميرون في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وتابع بينيك : كل الإمكانيات التي ستتيح لمنتخب بلادنا التفوق في البطولة، ستكون مسخرة من أجل "النسور الخضر" ، نريد الذهاب بعيدًا في مصر.

وكشف بينيك عن استعدادت المنتخب النيجيري للبطولة، حيث قال أنه من المحتمل لعب مباراتين وديتين قبل البطولة مباشرة.

وقال بينيك أن الاتحاد النيجيري سيدعم بقوة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الألماني جيرموت رور، من أجل توفير كل الاستعدادات البدنية والفنية للحدث الإفريقي في مصر.

منتخب "النسور الخضر" كان قد حقق لقب البطولة للمرة الأخيرة في 2013، وذلك على حساب بوركينا فاسو في البطولة التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

وكانت نيجيريا قد تأهلت إلى بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر، وذلك عقب تصدره للمجموعة الخامسة التي ضمت إلى جانبه أيضًا جنوب إفريقيا وليبيا وجزر سيشل.