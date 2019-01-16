الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تعد تسريبات لاتهامنا بمساعدة «داعش»في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها رغبة في اتهام روسيا بمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي، بما في ذلك اتهامها بنقل الإرهابيين من سوريا والعراق إلى أفغانستان.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستخبارات الأمريكية تعد تسريبات لنشرها في وسائل الإعلام الأفغانية وعدد من الدول الغربية بهدف تشويه السياسة الخارجية الروسية في أفغانستان.

وأضافت الخارجية الروسية أن التسريبات الأمريكية تتهم موسكو بمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي في نقل عناصره من سوريا والعراق إلى أفغانستان، مشيرة أنها حصلت على معلومات تدل على صلة الولايات المتحدة بتنظيم "داعش"، وأن القوات الأمريكية الخاصة سيطرت على سجن تحتجز فيه حركة طالبان أعضاءً من هذا التنظيم بهدف منع تسريب معلومات عن ممولي التنظيم.

وأكدت أن القوات الأمريكية نقلت عناصر التنظيم من السجن الواقع في ولاية (بادجيس) الأفغانية بشمال أفغانستان في أغسطس 2018 إلى مكان غير معلوم، مشيرة إلى أن هناك احتمالا لوجود مواطنين روس ومن دول آسيا الوسطى بين هؤلاء العناصر.