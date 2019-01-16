أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب «اليوبيل الذهبي» ستكون استثنائية، ونقلة حضارية لما تتضمنه من أنشطة وفعاليات تعتبر مفاجئة كبيرة للزائرين، فضلًا عن تقديم خدمات على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض في الـ23 من يناير الجاري، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل بمركز المؤتمرات في التجمع الخامس، والذي يبتعد عن مكان إقامته العام الماضي في مدينة نصر بـ20 دقيقة.

وفي ضوء ذلك تستعرض «الشروق» في السطور التالية أبرز المعلومات عن المعرض قبل أيام قليلة من إنطلاقه

•معرض الكتاب في أرقام

تبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 450 ألف متر مربع، ويشارك فيه 170 ضيفًا عربي وأجنبي يمثلون 35 دولة، بواقع 723 جناجًا.

عدد الناشرين المصريين المشاركين 750 ناشرًا، بإجمالي 1273 ناشرًا، و2800 كاتب وناقد وشاعر يشاركون فى الفعاليات الثقافية.

•بوستر اليوبيل الذهبي

اختار الدكتور أشرف رضا، أستاذ ووكيل كلية الفنون الجميلة، ومصمم بوستر المعرض، اللون الذهبى انعكاسًا على اليوبيل الذهبي للمعرض في دورته الـ50.

•شخصيتا المعرض هذا العام

تصدرت صورتان لشخصيتي المعرض هذا العام على البوستر الخاص به، وهما الدكتور ثروت عكاشة، أول وزيرًا للثقافة، والدكتورة سهير القلماوى، أول رئيس للمعرض، بالإضافة إلى شعار جامعة الدول العربية باعتبارها ضيف شرف له.

•مشاركة سور الأزبكية بـ33 جناحًا

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن سور الأزبكية مشارك في معرض الكتاب بعدد قليل من العارضين، بسبب القواعد الجديدة التي تم وضعها حالت دون ذلك.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن القواعد الجديدة تهدف لجعل المعرض أكثر تنظيمًا ومواكبة للمعارض العالمية، فضلًا عن الإقبال الشديد من دور النشر العربية والأجنبية، وهو ما أدى إلى خفض المساحات المحددة لسور الأزبكية، لافتًا إلى توفير 33 جناحًا من 108 أجنحة كانت مطلوبة.



•توفير أتوبيسات لنقل المواطنين بأسعار لا تزيد عن 8 جنيهات

كشف رئيس معرض الكتاب، عن تخصيص أتوبيسات لنقل المواطنين إلى المعرض بجانب خطوط سيرفيس، والأتوبيسات المخصصة لذوي الإعاقة بأسعار لن تزيد على 8 جنيهات، بالتعاون مع محافظة القاهرة.

•دخول ذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا

وأكد رئيس المعرض على السماح بدخول ذوى الاحتياجات الخاصة مجانًا، بموجب الكارنية الخاص بهم، فضلًا عن تخصيص الهيئة العامة للكتاب خصم 50% على جميع إصداراتها، والاتفاق مع اتحادات الناشرين على خصم في حدود 30% لهم.

•جناح لكتاب الطفل وفعاليات خاصة

وأوضح رئيس المعرض، أن هذه الدورة ستكون استثنائية من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة التي ستكون على هامش المعرض، فضلًا عن تخصيص جناحًا خاصًا لكتاب الطفل، وأكثر من 270 فاعلية جديدة للأطفال.