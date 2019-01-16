الأربعاء 16 يناير 2019 7:37 م القاهرة القاهرة 10.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

الخميس.. رائد موسيقى الجاز يحيي حفلا بدار الأوبرا


نشر فى : الأربعاء 16 يناير 2019 - 7:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 يناير 2019 - 7:20 م


يُحيي رائد موسيقى الجاز، يحيى خليل، غدًا الخميس، حفلًا جديًا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك