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يُحيي رائد موسيقى الجاز، يحيى خليل، غدًا الخميس، حفلًا جديًا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء.