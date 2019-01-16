مندوب اليمن بمجلس الأمن: 573 خرقا للهدنة من قبل الحوثيين منذ وقف إطلاق النار

قال مندوب اليمن في مجلس الأمن، عبد الله السعدي، إن المليشيات الحوثية قامت بـ573 خرقًا للهدنة في مدينة الحديدة، منذ دخول اتفاق السويد ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 28 ديسمبر الماضي، موضحًا أنها أسفرت عن إصابة 396 شخصًا ووفاة 41 آخرين.

ودعا في كلمة أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، المجلس إلى مراقبة الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها المليشات الحوثية، في محاولة منها لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد، مشددًا على حرص الحكومة الشرعية، والتزامها بدعم وتطبيق اتفاق ستوكهولم، كاملًا دون تجزئة.

وطالب المجلس بتحمل مسؤولياته وإدانة الانتهاكات الحوثية بأقسى العبارت، والتي تشكل تهدديًا للاتفاق والضغط عليها للانصياع لقرارات المجلس المتصلة بالوضع في اليمن، لافتًا إلى العمل الذي وصفه بالإرهابي الجبان، والذي استهدف قاعدة العند العسكرية، قبل أيام، ونفذته المليشيات بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيات الحوثية، قد أبرما اتفاقًا في السويد، ديسمبر الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، يتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار في الحديدة وانسحاب المليشيات من مينائها البحري، إلا أنه منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة عن خروقات للهدنة من قبل المليشيات، وانتهاء المهلة دون انسحاب الحوثيين من المدينة ومينائها.