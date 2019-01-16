كوريا الجنوبية: هناك حاجة للحوار من أجل إصلاح العلاقات مع اليابان

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أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا أن هناك حاجة للحوار لإصلاح العلاقات مع اليابان.

وأضافت الوزيرة الكورية، في تصريح اليوم الأربعاء، نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - أنها ستسعى لحل القضايا العالقة بين البلدين، معربة عن أملها في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

يذكر أن العلاقات الثنائية مع اليابان توترت بسبب قضية العمال خلال الحرب العالمية الثانية وتوجيه سفينة تابعة للقوات البحرية الكورية الجنوبية رادار تصويب نحو طائرة دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

يذكر أن المحكمة العليا الكورية الجنوبية أمرت شركات يابانية بدفع تعويضات لعمال يدعون أنهم أجبروا على العمل في مصانعها خلال الحرب العالمية الثانية، وأمرت محكمة أدنى في وقت لاحق بمصادرة أملاك إحدى الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية.