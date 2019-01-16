مطعم أمريكى شهير يسخر من خطأ إملائي لترامب بشأن الهمبرجر

سخرت سلسلة مطاعم "برجر كينج" الأمريكية للوجبات السريعة، أمس الثلاثاء، من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب خطأ إملائي في كتابة كلمة "همبرجر" فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" يتفاخر فيها بتقديم الوجبات السريعة لفريق كرة القدم الأمريكية بجامعة كليمسون خلال استضافتهم فى البيت الأبيض.

وقالت سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة فى صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "بسبب طلب كبير أمس، لقد نفذ الهمبيرجرز، نقدم فقط الهمبرجر اليوم"، بحسب الموقع الإلكترونى لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من تفاخر ترامب بأنه اشترى على نفقته الشخصية أكثر من ألف وجبة همبرجر لضيوف البيت الأبيض بسبب الإغلاق الجزئى للحكومة الأمريكية، حيث أخطأ فى كتابة كلمة "همبرجر" (hamburgers) وكتبها "همبيرجرز"(hambergers).

ووصف ترامب فى التغريدة، التواجد مع أبطال كليمسون في البيت الأبيض بأنه "كان رائع"، مضيفا أنه "بسبب الإغلاق(الجزئى للحكومة)، قدمت لهم كميات هائلة من الوجبات السريعة على نفقتى الشخصية أكثر من ألف همبيرجرز وغيرها".

وتابع ترامب: "في غضون ساعة واحدة ، كان كل شيء قد انتهى. شباب رائعون ويأكلون بشراهة!"

واللافت أن الرئيس الأمريكى قام في وقت لاحق بتصحيح الخطأ الإملائى فى التغريدة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية عديدة منها شبكة "إن بي سي نيوز" قد عرضت لقطات تظهر فيها قاعة البيت الأبيض، حيث تم وضع الطاولات، بجانب الشمعدانات الذهبية مع الشموع المضاءة، وصواني فضية تنتشر في ثلاثة صفوف مليئة بعلب تحتوى وجبات سريعة مثل بيج ماك وقطع دجاج وسمك فيليه.

بدوره، قال هوجان جيدلي، نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه "نظرا لأن الديمقراطيين يرفضون التفاوض بشأن أمن الحدود، فإن العديد من الموظفين المقيمون في البيت الأبيض في إجازة (غير مدفوعة الأجر). لذا، قام الرئيس شخصيا وعلى نفقته الخاصة بتقديم بعض الوجبات السريعة المفضلة إلى الجميع في هذا الحدث".

ومنذ 22 ديسمبر الماضى، لم يتسلم نحو 800 ألف من العاملين في المؤسسات الفيدرالية الأمريكية رواتبهم، بسبب الخلاف الشديد حول طلب ترامب من الكونجرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وهو ما يرفضه الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، فيما يؤكد ترامب أنه مستعد لبقاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية طيلة عام أو أكثر.