«الهجرة»: مسابقة لتكريم من سيتحدث اللغة العربية من الوفد الأسترالي

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في مستهل كلمتها خلال زيارة لقناة السويس مع مجموعة من المصريين المقيمين بأستراليا، عن سعادتها بكلمة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وأوضحت: "دعوني أعرفكم بوطنية هذا الرجل المصري، فعلى الرغم من أنه كان عليه عبء إنهاء مشروع قناة السويس الجديدة في سنة واحدة، بينما المشروع كان يتطلب 3 سنوات لإنهائه".

وأكدت الوزيرة أنها لم تكن تستطيع ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم دون العمل الخارق الذي تقوم به مثل هذه القيادات ضمن المشروعات الوطنية التي تولي القيادة السياسية اهتمام بها.

ووجهت مكرم، كلمة لأبناء الجيل الثاني والثالث أكدت فيها أن "مصر دائما في حاجة لكم، ولهذا وجب عليكم دائما تلبية ندائها"، موضحة أن وزارة الهجرة حرصت على بدء البرنامج من قناة السويس كونها النموذج الوطني الأمثل الذي يعكس وحدة الشعب وقيادته السياسية من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.

وطالبت الوزيرة، أبناء الجيل الثاني والثالث، بضرورة تحملهم لمسئولية كبيرة تتمثل في نقل ما تلمسه من وقائع وتصحيح أي مفاهيم خاطئة تتعلق بمصر في الخارج، مؤكدة "أنتم سفرائنا في الخارج في ظل الشائعات والحروب الممنهجة الموجهة إلينا".

وأوضحت الوزيرة أسباب حديثها باللغة العربية قائلة: "تحدثت بالعربية كون سفير أستراليا في القاهرة -والذي أقدم له خالص التهاني لتوليه مهامه بالقاهرة- يتحدث العربية".

وأعلنت الوزيرة عن إعدادها مسابقة لأبناء الجيل الثاني والثالث من الوفد الأسترالي، متمثلة في "من يتحدث بالعربية خلال البرنامج المخصص للوفد؛ سيكرم في نهاية البرنامج من قبل الوزيرة، وسيحصل على درع مبادرة (اتكلم مصري)، والتي أطلقتها الوزارة من أجل ربط أبناء الجيل الثاني والثالث بلغتهم الأم".

وفي الختام، كرّم الفريق مهاب مميش وزيرة الهجرة والسفير الأسترالي وقدم لهما درع قناة السويس، كما قدم لأبناء الجيل الثاني والثالث من الوفد هدايا تذكارية من الوزيرة والسفير والفريق مهاب مميش.