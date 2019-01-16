أكدت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، اختفاء مواطنة كندية في بوركينا فاسو، مشيرة إلى أن المسؤولين في القنصلية الكندية على اتصال بالسلطات البوركينية لجمع معلومات عنها.

وقال متحدث باسم الخارجية الكندية إنهم يدركون أن مواطنة كندية مفقودة في بوركينا فاسو، مضيفا أن المسؤولين القنصليين الكنديين في بوركينا فاسو يتعاونون مع السلطات المحلية لجمع معلومات إضافية، ويتم تقديم المساعدة القنصلية للأسرة في كندا.

وتطالب الحكومة الكندية مواطنيها بتجنب "السفر غير الضروري" إلى بوركينا فاسو، لا سيما المنطقة الشمالية وحدودها مع مالي والنيجر وبنين وتوجو، بسبب "خطر الإرهاب واللصوصية والاختطاف".

وقد فقدت امرأة من مقاطعة كيبيك الكندية تُدعى إيديث بلايس (34 عاما) وصديقها الإيطالي (30 عاما) أثناء سفرهما في غرب أفريقيا، وفقا لأسرتها.

ويأتي اختفاء بلايس مع احتجاز مواطن كندي من مقاطعة بريتش كولومبيا في سوريا يُدعى كريستيان باكستر (44 عاما) اُحتجز لأكثر من شهر بسبب زيارة عائلية قام بها إلى سوريا، وتقول الخارجية الكندية إنه لا يمكنها تقديم الكثير لمساعدته، حيث قطعت علاقتها الدبلوماسية مع النظام السوري منذ عام 2012.