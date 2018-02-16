وافق مجلس الأمن الدولى، أمس، على تعيين البريطانى مارتن جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، ليكون بذلك، ثالث وسيط أممى يتم تكليفه خلال سبع سنوات حول الأزمة اليمنية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، قد أبلغ المجلس، الثلاثاء الماضى، قراره تعيين جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتانى اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذى رفض البقاء فى منصبه بعد انتهاء ولايته، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وانقضت مهلة كانت ممنوحة لأعضاء مجلس الأمن الدولى، للاعتراض على هذا التعيين فى الساعة الخامسة مساء (22.00 بتوقيت جرينتش). وقد وقع الخيار على الوسيط البريطانى بعد أسابيع من المشاورات، وفقا لدبلوماسيين.

وفى رسالته إلى مجلس الأمن، قال جوتيريس إن جريفيث، الذى يدير مؤسسة «المعهد الأوروبى للسلام»، ومقرها فى بروكسل، يتمتع «بخبرة طويلة فى التفاوض والتوسط والشئون الإنسانية».

ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد، الذى عيّن فى أبريل 2015 إلى أى نتيجة لانهاء النزاع بين المتمردين الحوثيين والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وقد أبلغ الأمم المتحدة أنه لا ينوى البقاء فى منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية فى فبرايرالجاري.