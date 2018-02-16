اتلتيكو مدريد يسحق كوبنهاجن برباعية في الدوري الأوروبي

أصبح أتلتيكو مدريد الإسباني قريبا للغاية من التأهل، إثر فوزه الكبير والمستحق 4 / 1 على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي.



تقدم الفريق الدنماركي بهدف مباغت حمل توقيع فيكتور فيشير في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل ساؤول نيجويز لأتلتيكو في الدقيقة 21.



أضاف كيفن جاميرو وأنطوان جريزمان الهدفين الثاني والثالث لأتلتيكو في الدقيقتين 37 و71، في حين أحرز فيتولو الهدف الرابع في الدقيقة 77.



أسفرت باقي المباريات عن فوز أتلتيك بلباو الإسباني على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 3 / 1، ولوكوموتيف موسكو الروسي على مضيفه نيس الفرنسي 3 / 2، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي 3 / صفر، فيما تعادل سالزبورج النمساوي مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2 / 2.



كما فاز سيلتيك الاسكتلندي على ضيفه زينيت الروسي 1 / صفر، وستيوا بوخارست الروماني على ضيفه لاتسيو الإيطالي بالنتيجة ذاتها، وليون الفرنسي على ضيفه فياريال الإسباني 3 / 1، ولايبزج الألماني على مضيفه نابولي الإيطالي بنفس النتيجة في مفاجأة من العيار الثقيل، وتعادل بارتيزان بلجراد الصربي مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 1 / 1، وايك أثينا اليوناني مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني بنفس النتيجة.