قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تعبير «زمن الفن الجميل» خادع ومضلل، موضحًا: «زمان كان فيه فن جميل بالفعل لكن كان هناك فن رديء أيضًا، ومنح الزمن الماضي صفة الجمال لمجرد أنه ماضي فكرة خاطئة، تعظيم الفن القديم هو نتاج الحنين إلى الماضي الشخصي وليس ماضي الفن، لأن في الماضي كان هناك نقاد وصحفيين وكُتاب ينتقدون هذا الفن العظيم آنذاك، وبعضها كانوا يرونه جيد، والبعض الآخر رديء».

وأشار «عيسى»، خلال برنامجه «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، إلى كتاب «الأغاني للأرجباني» للكاتب الساخر أحمد رجب، الذي يحتوي على مجموعة من المقالات التي كتبها الأخير عن أغاني «الفن القديم» الذي كان يعاصره، مضيفًا أنه تم اقتباس اسم الكتاب من كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني، الذي يضم كل ما كُتب في الأدب والشعر والغناء والموسيقى والطرب في الأزمنة العربية القديمة، بالإضافة إلى بعض القصص الاجتماعية والفنية والتاريخية.

وأوضح أن «رجب» انتقد الفن قديمًا بشكل ساخر، من خلال وضعه القواعد الأربعون لكتابة الأغاني، والتي ذكر خلالها جميع الكلمات التي كان يتم بناء الأغاني عليها في ذلك التوقيت، مستعرضًا إياها مع نماذج من الأغاني القديمة.